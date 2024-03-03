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Фитнес и здоровье
Опубликовано 03 марта 2024, 23:44
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Пандемия сделала алкоголь еще более смертоносным для американцев

По данным CDC
Новые данные Центра по контролю и профилактике заболеваний США (СВС) свидетельствуют о значительном росте числа смертей, связанных с употреблением алкоголя, что напрямую связано с ростом потребления алкоголя во время пандемии.

Хотя опасения по поводу COVID-19 утихли благодаря усилиям по вакцинации, социальный и психологический стресс, вызванный пандемией, может иметь долгосрочные последствия. Исследование показало, что среди американцев в возрасте от 30 до 50 лет растет число случаев употребления алкоголя, и эта тенденция может привести к дальнейшим долгосрочным рискам для здоровья.

Авторы подчеркивают необходимость более строгих правил для ограничения потребления алкоголя в США. Они выступают за научно обоснованную политику, такую как ограничение точек продажи алкоголя и повышение налогов на алкоголь, и призывают принять меры, чтобы обратить вспять тревожную тенденцию роста смертности, связанной с алкоголем.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:Gizmodo
Автор:Максим Многословный
Теги:
#алкоголь
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#сша
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#исследование