Пандемия сделала алкоголь еще более смертоносным для американцев

Хотя опасения по поводу COVID-19 утихли благодаря усилиям по вакцинации, социальный и психологический стресс, вызванный пандемией, может иметь долгосрочные последствия. Исследование показало, что среди американцев в возрасте от 30 до 50 лет растет число случаев употребления алкоголя, и эта тенденция может привести к дальнейшим долгосрочным рискам для здоровья.

Авторы подчеркивают необходимость более строгих правил для ограничения потребления алкоголя в США. Они выступают за научно обоснованную политику, такую как ограничение точек продажи алкоголя и повышение налогов на алкоголь, и призывают принять меры, чтобы обратить вспять тревожную тенденцию роста смертности, связанной с алкоголем.

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