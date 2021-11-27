Панические атаки и «ковидный туман»: что бывает после перенесённого COVID-19

По словам главврача, у тех, кто заразился коронавирусом, в зависимости от тяжести могли возникать серьёзные психические расстройства, в том числе спутанность сознания, галлюцинации и т.д. Это, впрочем, случалось нечасто. У гораздо большего количества людей на этапе выздоровления было мягкое когнитивное снижение. Люди в таком состоянии не могут сосредоточиться, выполнять умственную работу, собраться с мыслями. Пациенты называют это «ковидным туманом».

Помимо этого, у пациентов после инфекции возникали приступы учащённого сердцебиения, а из-за общей тревожности это стало триггером для панических атак. К счастью, это обратимые расстройства.

Костюк также упомянул неподтверждённый аспект: коронавирусная инфекция может быть фактором ускорения нейродегенеративных процессов, привести к ранней деменции.