Фитнес и здоровье
13:03, 02 декабря 2023
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Паразиты помогут в создании новейших обезболивающих

Мерзко? Да. Эффективно? Еще бы

Ученые раскрыли причину загадочной безболезненности поражений кожи, вызванных кожным лейшманиозом. Хитрые паразиты, являющиеся причиной заболевания, манипулируют восприятием боли, чтобы обеспечить свое выживание.

Паразиты помогут в создании новейших обезболивающих

© Ferra.ru / Kandinsky 3

Исследование, опубликованное в журнале iScience, раскрывает метаболические сигнальные пути, которые подавляют боль, прокладывая путь к созданию потенциальных ненаркотических обезболивающих препаратов.

Анализируя повреждения на коже мышей, ученые обнаружили, что паразиты Leishmania, вызывающие кожный лейшманиоз, изменяют восприятие боли, пытаясь отсрочить лечение и поддержать свое существование.

Последствия выходят за рамки понимания этого паразитарного заболевания, открывая дверь к решениям для обезболивания различных проблем со здоровьем. Могут ли молекулы, вырабатываемые этими паразитами, стать будущим обезболивания? Дальнейшие исследования обязательно ответят на этот вопрос.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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