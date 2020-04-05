Партнёр Xiaomi выпустит «умные» часы с 30-дневным сроком работы на одном заряде

Часы появились на краудфандинговой площадке Xiaomi Youpin. Новинку назвали Haylou Solar Smart Watch. Правда, это не значит, что у часов есть солнечная батарея. Впрочем, они и без этого энергоэффективны.

Haylou Solar Smart Watch выполнены в металлическом корпусе. Они поддерживают 12 спортивных режимов и мониторинг частоты сердечных сокращений в течение всего дня. У часов есть 1,28-дюймовый TFT-дисплей с разрешением 240 x 240 пикселей. Негусто, зато и батарею он не тратит.

«Умные» часы защищены от воды по стандарту IP68. Это значит, что им не страшен пот или брызги дождя. Аккумулятор устройства позволяет ему находиться в режиме ожидания до 30 дней. Если постоянно включена функция мониторинга сердца, то время сокращается до 15 дней.