Пажитник помог снизить холестерин в крови на 33%

Повышенный холестерин опасен тем, что он способен закупорить артерии. Это же может стать причиной развития различных болезней сердца. Тем не менее есть определённые продукты, снижающие уровень холестерина. Среди них - пажитник (его семена и листья).

Данные исследования, опубликованного в Journal of Family Practice, говорят о значительном снижении холестерина благодаря семенам пажитника. В ходе этого исследования эксперты проанализировали информацию из баз данных, в том числе из MEDLINE, EMBASE, CINAHL, AMED, Кокрановской библиотеки. Оказалось, что семена растения уменьшали холестерин на 15-33 процента. Прослеживался такой эффект в пяти научных трудах.