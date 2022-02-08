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Пажитник помог снизить холестерин в крови на 33%

О пользе этого растения рассказали учёные
Результаты научных исследований показывают, что пажитник положительно сказывается на здоровье человека. В частности, он позволяет контролировать холестерин и предотвращает таким образом развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Подробнее - в статье.
Пажитник помог снизить холестерин в крови на 33%

Повышенный холестерин опасен тем, что он способен закупорить артерии. Это же может стать причиной развития различных болезней сердца. Тем не менее есть определённые продукты, снижающие уровень холестерина. Среди них - пажитник (его семена и листья).

Данные исследования, опубликованного в Journal of Family Practice, говорят о значительном снижении холестерина благодаря семенам пажитника. В ходе этого исследования эксперты проанализировали информацию из баз данных, в том числе из MEDLINE, EMBASE, CINAHL, AMED, Кокрановской библиотеки. Оказалось, что семена растения уменьшали холестерин на 15-33 процента. Прослеживался такой эффект в пяти научных трудах.

Пажитник помог снизить холестерин в крови на 33%

Также одно из исследований, как выяснили специалисты, продемонстрировало, что листья пажитника могут снизить холестерин в крови на 9 процентов при однократном применении.

Автор статьи добавляет, что подобный эффект от семян этого растения связан с большим количеством клетчатки в них. Растворимая же клетчатка способна уменьшить всасывание холестерина в кровь. Также эксперты из Клиники Мейо утверждают, что уровень «плохого» холестерина снижается даже при употреблении ежедневно пяти-десяти граммов растворимой клетчатки.

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Источник: ИноСМИ
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