Пажитник помог снизить холестерин в крови на 33%О пользе этого растения рассказали учёные
Повышенный холестерин опасен тем, что он способен закупорить артерии. Это же может стать причиной развития различных болезней сердца. Тем не менее есть определённые продукты, снижающие уровень холестерина. Среди них - пажитник (его семена и листья).
Данные исследования, опубликованного в Journal of Family Practice, говорят о значительном снижении холестерина благодаря семенам пажитника. В ходе этого исследования эксперты проанализировали информацию из баз данных, в том числе из MEDLINE, EMBASE, CINAHL, AMED, Кокрановской библиотеки. Оказалось, что семена растения уменьшали холестерин на 15-33 процента. Прослеживался такой эффект в пяти научных трудах.
Также одно из исследований, как выяснили специалисты, продемонстрировало, что листья пажитника могут снизить холестерин в крови на 9 процентов при однократном применении.
Автор статьи добавляет, что подобный эффект от семян этого растения связан с большим количеством клетчатки в них. Растворимая же клетчатка способна уменьшить всасывание холестерина в кровь. Также эксперты из Клиники Мейо утверждают, что уровень «плохого» холестерина снижается даже при употреблении ежедневно пяти-десяти граммов растворимой клетчатки.
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