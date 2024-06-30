Пчела ужалила мужчину прямо в зрачок: редкий и опасный случай в медицине

Офтальмологи обнаружили оставшийся фрагмент жала вблизи роговицы и успешно удалили его с помощью специального оборудования. После лечения антибактериальными и противовоспалительными глазными каплями зрение пациента значительно улучшилось.

Эксперты подчеркивают важность обращения к офтальмологу при травмах глаз, поскольку стандартное оборудование скорой помощи может не обнаружить мелкие фрагменты. Хотя такие случаи крайне редки.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.