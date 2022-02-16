Педиатр: Омикрон может вызвать смертельный отек гортани у детей

Главный педиатр ДГКБ № 9 им. Сперанского, Андрей Продеус заявил, что у детей слизистые верхних дыхательных путей намного активнее реагируют на воспалительные процессы, что и приводит к отеку и обструкции, который называют синдромом непроходимости респираторного тракта.

Продеус объясняет, что при COVID-19 этот синдром может проявляться так же часто, как и при другом ОРЗ.

Научный сотрудник кафедры иммунохимии УрФУ Михаил Болков же заявил, что ложный круп, если говорить об омикрон-штамме, связан с тем, что омикрон поражает эпителий бронхов и гортани в первую очередь, при этом не оставляет “без внимания” и легкие с почками и печенью.