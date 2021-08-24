Педиатр сообщил о росте заболеваемости COVID-19 у детей и подростков

Педиатр сообщил о росте заболеваемости COVID-19 у детей и подростковЭто связано с мутацией коронавируса
Ещё с конца июля, отмечает журналист, в России начало расти число случаев заражения коронавирусом детей. Например, в Челябинской области только за неделю оно увеличилось в два раза. Врач Евгений Тимаков отметил, что два летних месяца - июль и август - стали пиковыми по росту заболеваемости. Сейчас болеют уже не 7-14 процентов, а практически все.
Из симптомов у детей чаще всего наблюдается расстройство ЖКТ (диарея), а затем добавляются признаки ОРВИ. Это если говорить именно о вирусе "Дельта".
С чем такой быстрый рост связан? Педиатр, как и большинство врачей, уверен, что дело в мутации коронавируса. Новая форма способна легче попасть в организм ребёнка, а для заражения требуется совсем маленькая доза. Выше всего вероятность подхватить инфекцию у детей с избыточной массой тела, из групп риска и у подростков (от 12 лет).
Также причина в том, что сейчас время отдыха, а на курорте родители чаще всего не обращаются за медицинской помощью в случае своего недомогания или болезни ребёнка. Это приводит к тому, что дети только ещё больше контактируют с вирусом и в итоге заражаются, подчёркивает медик.
В сентябре есть шанс, что школьники подхватят инфекцию в своих образовательных учреждениях. Поэтому Евгений предлагает на две недели открыть школы, потом закрыть и проанализировать степень заражения.
Для того чтобы рост заболеваемости детей остановился, необходимо приобрести коллективный иммунитет. Также поможет соблюдение профилактических мер взрослыми и вакцинация. При этом с точки зрения целесообразности прививок для детей доктор высказывается отрицательно. Сейчас, по его словам, в этом нет смысла, поскольку многие дети приобретут иммунитет после того, как переболеют.