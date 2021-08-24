Педиатр сообщил о росте заболеваемости COVID-19 у детей и подростков

Ещё с конца июля, отмечает журналист, в России начало расти число случаев заражения коронавирусом детей. Например, в Челябинской области только за неделю оно увеличилось в два раза. Врач Евгений Тимаков отметил, что два летних месяца - июль и август - стали пиковыми по росту заболеваемости. Сейчас болеют уже не 7-14 процентов, а практически все.

Из симптомов у детей чаще всего наблюдается расстройство ЖКТ (диарея), а затем добавляются признаки ОРВИ. Это если говорить именно о вирусе "Дельта".

С чем такой быстрый рост связан? Педиатр, как и большинство врачей, уверен, что дело в мутации коронавируса. Новая форма способна легче попасть в организм ребёнка, а для заражения требуется совсем маленькая доза. Выше всего вероятность подхватить инфекцию у детей с избыточной массой тела, из групп риска и у подростков (от 12 лет).