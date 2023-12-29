Пептидный прорыв: больше болезней получится лечить просто таблеткой

Пептиды — короткие цепочки аминокислот, выполняющие в организме множество функций, от гормональной до строительной. Они широко используются в фармацевтике, например, в виде инсулина для лечения диабета. Достоинства пептидной терапии — высокая эффективность, избирательность и безопасность. Однако пероральное применение таких препаратов сталкивалось с трудностями: большие молекулы пептидов разрушались в агрессивной среде пищеварительного тракта и не могли полноценно всасываться в кровь.

Исследователи из EPFL преодолели эти препятствия, создав циклический пептид, устойчивый к воздействию пищеварительных ферментов. Ключевым моментом стало присоединение к пептиду особого звена, содержащего серу. Полученный препарат с высокой избирательностью связывался с ферментом тромбином, играющим важную роль в свертывании крови.

Тестирование на крысах показало, что биодоступность нового пептида составила 18% - это значит, что 18% принятой дозы достигло кровотока и оказало лечебное действие. Хотя на первый взгляд цифра может показаться невысокой, для циклических пептидов это огромный прорыв, ведь обычно их биодоступность не превышает 2%.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.