Переболевшие корью люди "ловят" коронавирус чаще

По словам врача, корь способная подавлять и истощать Т- и В-лимфоциты, таким образом человек теряет защиту от других инфекций, которой и может стать коронавирус, при этом потеря иммунитета может продлиться до трех лет.

Шамгунова уточнила, что пока что влияние кори на COVID-19 не исследовалось должным образом, однако, в качестве меры профилактики, она посоветовала сделать вакцину от кори поскольку в среднем взрослые переносят эту болезнь тяжелее, чем дети.

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