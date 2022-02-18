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Переболевшие корью люди "ловят" коронавирус чаще

Все дело во влиянии кори на организм человека
Доктор медицинских наук, доцент кафедры госпитальной терапии Астраханского Государственного Медицинского Университета Белла Шамгунова заявила о связи последствий кори с причиной повторного заражения COVID-19.
Переболевшие корью люди "ловят" коронавирус чаще

Шамгунова утверждает, что одной из причин повторного заражения коронавирусом могут быть последствия кори. Все дело в том, что корь может привести к «амнезии» иммунной системы

Не у всех, но у некоторой части переболевших корью людей может развиться так называемая посткоревая иммуносупрессия. То есть вирус кори может заражать Т- и B-лимфоциты — это клетки, которые хранят память о предыдущих перенесенных инфекциях, о предыдущих вакцинациях

Белла Шамгунова
Доктор медицинских наук

По словам врача, корь способная подавлять и истощать Т- и В-лимфоциты, таким образом человек теряет защиту от других инфекций, которой и может стать коронавирус, при этом потеря иммунитета может продлиться до трех лет.

Шамгунова уточнила, что пока что влияние кори на COVID-19 не исследовалось должным образом, однако, в качестве меры профилактики, она посоветовала сделать вакцину от кори поскольку в среднем взрослые переносят эту болезнь тяжелее, чем дети.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: Радио “Спутник”
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