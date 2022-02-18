Переболевшие корью люди "ловят" коронавирус чаще

Переболевшие корью люди "ловят" коронавирус чащеВсе дело во влиянии кори на организм человека
Шамгунова утверждает, что одной из причин повторного заражения коронавирусом могут быть последствия кори. Все дело в том, что корь может привести к «амнезии» иммунной системы
Не у всех, но у некоторой части переболевших корью людей может развиться так называемая посткоревая иммуносупрессия. То есть вирус кори может заражать Т- и B-лимфоциты — это клетки, которые хранят память о предыдущих перенесенных инфекциях, о предыдущих вакцинациях
По словам врача, корь способная подавлять и истощать Т- и В-лимфоциты, таким образом человек теряет защиту от других инфекций, которой и может стать коронавирус, при этом потеря иммунитета может продлиться до трех лет.
Шамгунова уточнила, что пока что влияние кори на COVID-19 не исследовалось должным образом, однако, в качестве меры профилактики, она посоветовала сделать вакцину от кори поскольку в среднем взрослые переносят эту болезнь тяжелее, чем дети.
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