Переболевшим COVID-19 ещё аукнется: раскрыты долгоиграющие риски для сердца

Исследование, проведенное с использованием данных UK Biobank, проанализировало более 10 000 взрослых, выявив, что лица, которые сдали положительный тест на COVID-19, имели более чем в два раза больший риск серьезных сердечно-сосудистых событий по сравнению с теми, у кого не было случаев болезни. А госпитализированные пациенты имели почти в четыре раза больший риск, чем те, кто переболели дома.

Исследование также показало, что у людей не с первой группой крови риск сердечного приступа и инсульта после COVID-инфекции увеличился на 65%. С учетом того, что более миллиарда людей по всему миру перенесли COVID-19, это исследование подчеркивает срочную необходимость мониторинга сердечно-сосудистого здоровья у «постковидных» пациентов, считают авторы работы.

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