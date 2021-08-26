Перечислены 19 гаджетов, улучшающих качество сна

Фитнес и здоровье
Сегодня в 13:53
Перечислены 19 гаджетов, улучшающих качество снаТакже они помогут быстрее заснуть
Журналист британского издания Science Focus Александр Макнамара опубликовал список самых полезных устройств для сна.
Автор выделил 19 современных девайсов.
- Часы Lumie Bodyclock Luxe 750DAB. Соединяют в себе функции будильника, радио и ночника. Можно устанавливать специальные подсветки, чтобы быстрее засыпать или легче просыпаться по утрам. Также производитель предлагает более 20 звуков на выбор для будильника. Рекомендован людям, страдающим сезонным аффективным расстройством.
- Помощник для сна Morphée. Помогает заснуть с помощью курса медитации. На выбор здесь предлагается более 200 уроков. Ещё устройство отличается компактностью.
- Плеер Yoto Player. Специально для детей. На нём можно включить сказку или увлекательную историю перед сном. Карточки с записанными произведениями приобретаются отдельно. Работает гаджет через Bluetooth.
- Одеяло Simba Hybrid. Помогает контролировать температуру тела. Например, понижает её, если вам становится жарко, и наоборот. Изготовлено из экологически чистых материалов.
- Наушники Kokoon Relax. Ими можно управлять через приложение или использовать для прослушивания музыки. На выбор в приложении даются природные звуки, специальные упражнения на расслабление и многое другое.
- Комплект умных светодиодных ламп Philips Hue White & Colour. При помощи настройки света можно создать атмосферу для релаксации. Например, включить имитацию заката, который будет постепенно тускнеть по мере вашего засыпания. Подобная функция есть и для пробуждения.
- Умная лампа-ночник Casper Glow Light. Способна создавать имитацию солнечных лучей во время восхода. В приложении можно настроить время пробуждения, уровень яркости и период, когда лампа будет постепенно гаснуть. Также гаджет может работать отдельно от зарядного устройства.
- Умная детская кроватка SNOO. Это устройство поможет малышу легче заснуть. Оно автоматически включает белый шум и раскачивает ребёнка.
- Устройство для сна Dodow. Оно выдаёт луч света, и в ритме с этим лучом необходимо дышать. Такая техника поможет уснуть.
- Умная лампа Homni. Гаджет изменяет уровень влажности, звука, яркости, температуры в спальне. Все значения можно вы увидите и сможете отрегулировать в приложении. Также устройство анализирует ваш сон.
- Подушка Sound Asleep Pillow. К ней можно подключить устройство (через Bluetooth), и тогда при поднесении уха вы будете наслаждаться музыкой. Работать без подзарядки она способна 8 часов.
- Смарт-часы Fitbit Versa 2. В устройство встроены акселерометр и пульсометр. Они позволяют оценить качество вашего сна и подробно изучить время нахождения в каждой из фаз сна. Управляется при помощи приложения.
- Одеяло Nanu Нot & Not Duvet. Оно делится посередине пополам. Одна часть - тёплая, для тех, кто замерзает по ночам. Вторая - прохладная, ей можно накрыться, если стало жарко.
- Приложение для медитации Sleep Stories. Здесь можно послушать перед сном более 100 расслабляющих и успокаивающих историй.
- Метеостанция Netatmo Indoor Air Quality. Этот трекер анализирует качество воздуха, влажность, температуру и шум в доме, а затем даёт советы по улучшению условий.
- Трекер сна Sleep Dot. Он помещается в наволочку и отслеживает сон всю ночь.
- Беруши Flare Audio Sleeep. Они созданы специально для сна. Обеспечивают надёжную защиту от всех звуков и удобно сидят в ухе.
- Подушка Simba Hybrid. Внутри у неё есть поролоновые "нанокубики", которые по желанию можно убрать или добавить. Ткань подушки отличается функцией регулировки температуры тела.
- Будильник с функцией приготовления чая и кофе Barisieur. Автоматически готовит напиток после пробуждения. Правда, по объёму здесь чашка совсем небольшая и заваривается чай слабо.