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Перечислены 19 гаджетов, улучшающих качество сна

Также они помогут быстрее заснуть
Журналист британского издания Science Focus Александр Макнамара опубликовал список самых полезных устройств для сна.
Перечислены 19 гаджетов, улучшающих качество сна

Автор выделил 19 современных девайсов.

  1. Часы Lumie Bodyclock Luxe 750DAB. Соединяют в себе функции будильника, радио и ночника. Можно устанавливать специальные подсветки, чтобы быстрее засыпать или легче просыпаться по утрам. Также производитель предлагает более 20 звуков на выбор для будильника. Рекомендован людям, страдающим сезонным аффективным расстройством.
  1. Помощник для сна Morphée. Помогает заснуть с помощью курса медитации. На выбор здесь предлагается более 200 уроков. Ещё устройство отличается компактностью.
  1. Плеер Yoto Player. Специально для детей. На нём можно включить сказку или увлекательную историю перед сном. Карточки с записанными произведениями приобретаются отдельно. Работает гаджет через Bluetooth.
  1. Одеяло Simba Hybrid. Помогает контролировать температуру тела. Например, понижает её, если вам становится жарко, и наоборот. Изготовлено из экологически чистых материалов.
  1. Наушники Kokoon Relax. Ими можно управлять через приложение или использовать для прослушивания музыки. На выбор в приложении даются природные звуки, специальные упражнения на расслабление и многое другое.
  1. Комплект умных светодиодных ламп Philips Hue White & Colour. При помощи настройки света можно создать атмосферу для релаксации. Например, включить имитацию заката, который будет постепенно тускнеть по мере вашего засыпания. Подобная функция есть и для пробуждения.
  1. Умная лампа-ночник Casper Glow Light. Способна создавать имитацию солнечных лучей во время восхода. В приложении можно настроить время пробуждения, уровень яркости и период, когда лампа будет постепенно гаснуть. Также гаджет может работать отдельно от зарядного устройства.
  1. Умная детская кроватка SNOO. Это устройство поможет малышу легче заснуть. Оно автоматически включает белый шум и раскачивает ребёнка.
  1. Устройство для сна Dodow. Оно выдаёт луч света, и в ритме с этим лучом необходимо дышать. Такая техника поможет уснуть.
  1. Умная лампа Homni. Гаджет изменяет уровень влажности, звука, яркости, температуры в спальне. Все значения можно вы увидите и сможете отрегулировать в приложении. Также устройство анализирует ваш сон.
Перечислены 19 гаджетов, улучшающих качество сна
  1. Подушка Sound Asleep Pillow. К ней можно подключить устройство (через Bluetooth), и тогда при поднесении уха вы будете наслаждаться музыкой. Работать без подзарядки она способна 8 часов.
  1. Смарт-часы Fitbit Versa 2. В устройство встроены акселерометр и пульсометр. Они позволяют оценить качество вашего сна и подробно изучить время нахождения в каждой из фаз сна. Управляется при помощи приложения.
  1. Одеяло Nanu Нot & Not Duvet. Оно делится посередине пополам. Одна часть - тёплая, для тех, кто замерзает по ночам. Вторая - прохладная, ей можно накрыться, если стало жарко.
  1. Приложение для медитации Sleep Stories. Здесь можно послушать перед сном более 100 расслабляющих и успокаивающих историй.
  1. Метеостанция Netatmo Indoor Air Quality. Этот трекер анализирует качество воздуха, влажность, температуру и шум в доме, а затем даёт советы по улучшению условий.
  1. Трекер сна Sleep Dot. Он помещается в наволочку и отслеживает сон всю ночь.
  1. Беруши Flare Audio Sleeep. Они созданы специально для сна. Обеспечивают надёжную защиту от всех звуков и удобно сидят в ухе.
  1. Подушка Simba Hybrid. Внутри у неё есть поролоновые "нанокубики", которые по желанию можно убрать или добавить. Ткань подушки отличается функцией регулировки температуры тела.
  1. Будильник с функцией приготовления чая и кофе Barisieur. Автоматически готовит напиток после пробуждения. Правда, по объёму здесь чашка совсем небольшая и заваривается чай слабо.