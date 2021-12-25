Перечислены 4 признака высокого холестерина в организме

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Перечислены 4 признака высокого холестерина в организмеОни могут косвенно указывать на состояние
Доктор Дебора Ли назвали изданию Daily Express косвенные признаки высокого холестерина.
На такое состояние могут указывать:
- сероватые или белесые отложения на периферии роговицы. Такое в основном встречается у пожилых людей. Но если это появилось у человека моложе 40 лет, то стоит обратиться к врачу.
- ксантелазма, или желтоватые отложения жира, скапливающегося под кожей на внутренних сторонах верхнего и нижнего века. Сами по себе они безвредны, но могут указывать на высокий уровень холестерина.
- контрактура Дюпюитрена, или деформация кисти руки, человеку становится трудно разгибать четвёртый и пятый пальцы. Эта проблема, впрочем, может быть связана с курением, чрезмерным употреблением алкоголя и диабетом.
- плохо прощупываемый пульс на запястьях.
Стоит отметить, что для правильной постановки диагноза следует проконсультироваться с врачом.
Источник: Российская газета