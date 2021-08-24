Перечислены 4 вида самой опасной посуды на кухне

Существует четыре предмета, которые точно не стоит держать у себя на кухне, отмечает автор материала Богданна Рыбак.

Формы для выпечки из силикона. Несмотря на то что они очень удобные, у них есть один опасный дефект. При перегреве (температуре выше 220 градусов Цельсия) формы могут изменить цвет, а также случайно попасть в еду.