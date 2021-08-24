Перечислены 4 вида самой опасной посуды на кухне

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Перечислены 4 вида самой опасной посуды на кухнеОт этих предметов лучше всего избавиться
Украинское СМИ рассказало, какие тарелки, сковородки и прочие кухонные принадлежности вредят нашему здоровью.
Существует четыре предмета, которые точно не стоит держать у себя на кухне, отмечает автор материала Богданна Рыбак.
- Формы для выпечки из силикона. Несмотря на то что они очень удобные, у них есть один опасный дефект. При перегреве (температуре выше 220 градусов Цельсия) формы могут изменить цвет, а также случайно попасть в еду.
- Старые сковородки с антипригарным покрытием. Имеется в виду те, что куплены до 2010 года. Раньше их производили из материалов, которые содержали много опасных для здоровья веществ.
- Посуда, произведённая во времена Советского Союза. К сожалению, от всех советских вещей для кухни придётся отказаться. Раньше их делали с добавлением кадмия и свинца. Эти вещества при нагревании посуды попадают в пищу.
- Посуда из алюминия, если она без покрытия или с трещинами. Сейчас такую посуду покрывают специальным слоем, который не допускает контакта продуктов с металлами. Раньше же такой "защиты" не было. Поэтому при контакте молочных и кислых продуктов с металлической поверхностью происходила опасная реакция - в пищу из металла попадали вредные кислоты, отравляющие организм. Кроме того, в алюминиевой посуде нежелательно готовить блюда из фруктов и ягод, пюре, в которое добавлено сливочное масло или молоко, а также блюда с уксусом, лимона и прочих кислых продуктов.