Перечислены 5 эффективных мер профилактики ковида в школах

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Перечислены 5 эффективных мер профилактики ковида в школахТак дети с меньшей вероятностью заразятся во время занятий
Интернет-СМИ Medical Express опубликовало способы обезопасить детей в школах от заражения COVID-19.
В Новом Южном Уэльсе, одном из штатов Австралии, пишет автор, очное обучение начнётся в октябре. При этом сейчас там наблюдается более тысячи заболевших в день. Какие же меры будут приниматься в школах?
- Вакцинация взрослых, которые работают с детьми. Часто ребёнок может заразиться от окружающих его взрослых. Поэтому в Новом Южном Уэльсе учителя обязательно ставят прививки. Сейчас около 67 процентов уже получили первую дозу.
- Маски у учителей и учеников. Американская академия педиатрии рекомендует носить маски детям от двух лет и старше. Также можно замотивировать ребёнка носить маску с помощью особого дизайна (с любимым персонажем, спортивной командой и т.п.). Важно детям называть и причину ношения этого средства защиты ("Когда мы носим маску, вирус не может передаваться от человека к человеку").
- Проветривание классов. Здесь всё зависит от возможностей. Можно открывать окна, пользоваться портативными очистителями воздуха или вентилятором.
- Сокращение числа людей, находящихся в одном помещении. К примеру, можно сделать так, чтобы дни дистанционного обучения и очного чередовались. То есть в один день школьники учатся онлайн, а во второй идут в учебное заведение. Также полезным будет заниматься на открытом воздухе.
- Тестирование школьников. Экспресс-тесты в медпунктах снизят вероятность передачи инфекции. Могут быть полезными и специальные наборы для самостоятельного тестирования на ковид.
Кроме этого, журналист подчеркнул, что все эти меры профилактики, кроме ношения масок детьми от 0 до 2 лет, можно применять в детских садах.