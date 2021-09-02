Перечислены 5 эффективных мер профилактики ковида в школах

В Новом Южном Уэльсе, одном из штатов Австралии, пишет автор, очное обучение начнётся в октябре. При этом сейчас там наблюдается более тысячи заболевших в день. Какие же меры будут приниматься в школах?

Вакцинация взрослых, которые работают с детьми. Часто ребёнок может заразиться от окружающих его взрослых. Поэтому в Новом Южном Уэльсе учителя обязательно ставят прививки. Сейчас около 67 процентов уже получили первую дозу.