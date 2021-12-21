Перечислены 5 признаков приближающегося инсульта

Авторы отметили, что существует комплекс мер для профилактики инсульта — физическая активность, качественное питание, контроль стресса, отказ от вредных привычек и регулярные проверки здоровья. Однако никто не застрахован от опасного состояния. Вот на что стоит обратить внимание:

проблемы со зрением: кратковременное нарушение зрения, выпадение полей зрения, удвоение предметов, внезапное исчезновение зрения на один глаз;

слабость конечностей: появление слабости в одной руке или ноге или в половине тела, внезапная асимметрия лица, опущения уголка рта с одной стороны;

нарушения речи: заторможенность, невнятность или неспособность говорить;

нарушения памяти;

учащённое сердцебиение и, в целом, появление перебоев в работе сердца.

Отмечается также, что такие симптомы возникают лишь в 75% случаев инсульта.