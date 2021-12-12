Перечислены 5 простых привычек здорового образа жизни

В первую очередь Ян советует воспитать тёплое отношение к себе. Стоит перестать корить себя за действия, которые кажутся неполезными. Иными словами первая привычка — принимать себя.

Также Ян советует заниматься здоровой рефлексией — оценивать то, что вы делаете, зачем и к каким результатам это приводит. Можно даже вести дневник: записывать в него свои размышления и чувства.

Третья привычка — интервальное (или циклическое) голодание по схеме 16/8. По нему нужно есть в 8-часового интервала в сутки, например, с 10:00 до 18:00, а остальные 16 часов голодать. Четвёртая привычка — спорт, но только такой, который доставляет удовольствие.

Также важно высыпаться. Стоит ввести в привычку здоровый сон в течение необходимого вам времени. Для большинства людей — это семь часов и больше.

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