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Перечислены 7 лучших продуктов-источников белка

И растительного, и животного
Существуют незаменимые аминокислоты, которые организм не производит и которые нужно получать из пищи. Эксперты рассказали, в каких продуктах содержится наибольшее количество нужного белка.
Перечислены 7 лучших продуктов-источников белка
  1. Яйца.

На яйцо приходится 6 граммов белка, а ещё они содержат витамин B12, холин, питающий мозг, и селен, поддерживающий щитовидную железу.

  1. Жирная рыба.

  2. Морепродукты в целом.

  3. Куриная грудка.

Каждая часть курицы содержит разное количество белка. Эксперты говорят, что куриная грудка — лучше всего с этой точки зрения.

  1. Орехи и семена.

Особенно арахис и грецкие орехи.

  1. Бобы.

Это хорошие источники растительного белка.

  1. Греческий йогурт.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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