Перечислены 7 лучших продуктов-источников белка

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Перечислены 7 лучших продуктов-источников белкаИ растительного, и животного
Существуют незаменимые аминокислоты, которые организм не производит и которые нужно получать из пищи. Эксперты рассказали, в каких продуктах содержится наибольшее количество нужного белка.
- Яйца.
На яйцо приходится 6 граммов белка, а ещё они содержат витамин B12, холин, питающий мозг, и селен, поддерживающий щитовидную железу.
Жирная рыба.
Морепродукты в целом.
Куриная грудка.
Каждая часть курицы содержит разное количество белка. Эксперты говорят, что куриная грудка — лучше всего с этой точки зрения.
- Орехи и семена.
Особенно арахис и грецкие орехи.
- Бобы.
Это хорошие источники растительного белка.
- Греческий йогурт.
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