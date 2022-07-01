Перечислены 7 лучших продуктов-источников белка

Яйца.

На яйцо приходится 6 граммов белка, а ещё они содержат витамин B12, холин, питающий мозг, и селен, поддерживающий щитовидную железу.

Жирная рыба. Морепродукты в целом. Куриная грудка.

Каждая часть курицы содержит разное количество белка. Эксперты говорят, что куриная грудка — лучше всего с этой точки зрения.

Орехи и семена.

Особенно арахис и грецкие орехи.

Бобы.

Это хорошие источники растительного белка.

Греческий йогурт.

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