Перечислены 9 худших продуктов и напитков на завтрак

Перечислены 9 худших продуктов и напитков на завтракВ основном это сладкое
- Сладкие хлопья.
В таких мало клетчатки, белка и много сахара. После такого завтрака быстро захочется есть снова.
- Сардельки.
Подобные изделия изготовлены из мясного фарша, жира, специй, ароматизаторов. Употребление обработанного мяса связано с повышенным риском хронических заболеваний и рака.
- Белый хлеб.
Он повышает уровень сахара в крови.
- Сладкие кофейные напитки.
Причина всё та же — они содержат много калорий и сахара, но в них почти нет других питательных веществ.
- Фруктовый сок.
Лучше съесть апельсин целиком — так вы получите клетчатку.
- Кексы.
Вряд ли они насытят вас надолго.
- Ароматизированный йогурт.
В таких много сахара, как вы могли догадаться.
- Готовые смузи или протеиновые напитки.
Лучше приготовить самостоятельно из известных вам продуктов.
- Рогалики.
Они полны простых углеводов, которые насытят вас на короткое время, а вскоре после этого вы снова почувствуете себя вялым и голодным.
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