Перечислены 9 худших продуктов и напитков на завтрак

Сладкие хлопья.

В таких мало клетчатки, белка и много сахара. После такого завтрака быстро захочется есть снова.

Сардельки.

Подобные изделия изготовлены из мясного фарша, жира, специй, ароматизаторов. Употребление обработанного мяса связано с повышенным риском хронических заболеваний и рака.

Белый хлеб.

Он повышает уровень сахара в крови.

Сладкие кофейные напитки.

Причина всё та же — они содержат много калорий и сахара, но в них почти нет других питательных веществ.