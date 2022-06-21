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Перечислены 9 худших продуктов и напитков на завтрак

В основном это сладкое
Не всякий завтрак полезен, считают диетологи. Они перечислили продукты и напитки, от которых лучше воздержаться с утра (а может и не только с утра).
Перечислены 9 худших продуктов и напитков на завтрак
  1. Сладкие хлопья.

В таких мало клетчатки, белка и много сахара. После такого завтрака быстро захочется есть снова.

  1. Сардельки.

Подобные изделия изготовлены из мясного фарша, жира, специй, ароматизаторов. Употребление обработанного мяса связано с повышенным риском хронических заболеваний и рака.

  1. Белый хлеб.

Он повышает уровень сахара в крови.

  1. Сладкие кофейные напитки.

Причина всё та же — они содержат много калорий и сахара, но в них почти нет других питательных веществ.

Перечислены 9 худших продуктов и напитков на завтрак
  1. Фруктовый сок.

Лучше съесть апельсин целиком — так вы получите клетчатку.

  1. Кексы.

Вряд ли они насытят вас надолго.

  1. Ароматизированный йогурт.

В таких много сахара, как вы могли догадаться.

  1. Готовые смузи или протеиновые напитки.

Лучше приготовить самостоятельно из известных вам продуктов.

  1. Рогалики.

Они полны простых углеводов, которые насытят вас на короткое время, а вскоре после этого вы снова почувствуете себя вялым и голодным.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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