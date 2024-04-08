Перечислены белковые продукты, которые превращают жир в мышцы

Куриная грудка. В её состав входят витамины В12 и В6, ниацин, селен, цинк и калий. Также в курице содержатся все незаменимые аминокислоты.

Индейка. Одна порция индейки содержит 25 г белка. Кроме того, вы получите такие вещества, как витамины В3, В6 и В12, фосфор, магний, цинк, селен.

Тофу. Этот продукт идеально подойдёт для тех, кто не ест мясо. На порцию тофу приходится 9 г полноценного белка. Помимо этого, в порции этого продукта — около 50% суточной нормы кальция и марганца.

Грецкие орехи. Они богаты жирными кислотами омега-3. Из одной порции этих орехов вы получите суточную дозу АЛК, то есть одного из типов омега-3.

Тунец. В нём много белка и омега-3. Также из тунца вы получите дозу селена.

Яйца. Одно большое яйцо содержит около 78 ккал и 6 г белка.