Перечислены блюда, которые снижают вероятность развития инсульта и инфаркта

Советы приводит издание «Вечерняя Москва». Авторы рекомендуют есть овсяную кашу, сделанную на миндальном молоке.

Снизить уровень сахара в крови могут, как утверждается, блюда из авокадо. Со ссылкой на специалистов из Американской кардиологической ассоциации авторы пишут, что этот продукт снижает уровни «плохого» холестерина в организме.

В приготовлении яичницы её лучше оставить без желтков, пишет «Вечерняя Москва».

Стоит отметить, что считается: повышение уровня липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), основных переносчиков холестерина, увеличивает и риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Тем не менее, мы рекомендуем перед принятием решения по изменению питания посоветоваться со специалистом.