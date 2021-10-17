Перечислены четыре продукта, укрепляющих иммунную систему в осеннее время

Китайский врач рассказал, какие четыре продукта необходимо употреблять в осенние холода, чтобы восполнить недостаток веществ в организме и избавиться от «сухости».

Мёд. Этот продукт оказывает увлажняющее действие на кожу и лёгкие, способен облегчить кашель, а также является слабительным. Автор советует ежедневно утром пить воду с мёдом для увлажнения кишечника.