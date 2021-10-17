Перечислены четыре продукта, укрепляющих иммунную систему в осеннее время

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Перечислены четыре продукта, укрепляющих иммунную систему в осеннее времяИх рекомендуется включить в ежедневный рацион
Издание Sina (Китай) дало несколько советов по организации питания осенью.
Китайский врач рассказал, какие четыре продукта необходимо употреблять в осенние холода, чтобы восполнить недостаток веществ в организме и избавиться от «сухости».
- Мёд. Этот продукт оказывает увлажняющее действие на кожу и лёгкие, способен облегчить кашель, а также является слабительным. Автор советует ежедневно утром пить воду с мёдом для увлажнения кишечника.
- Рыба. Поскольку в рыбе не так много жира, вы можете не опасаться, что наберёте лишние килограммы при её употреблении в больших количествах. Считается, что этот продукт снижает "вредный" холестерин.
- Чай. Натуральные чаи позволят очистить кишечник и желудок, получить достаточное количество полезных веществ, витаминов. А если вы будете пить много чёрного чая, то нормализуете артериальное давление, снизите уровень глюкозы и липидов в крови.
- Фрукты. Полезно есть много груш и яблок. Первые благотворно воздействуют на лёгкие, а вторые - на сердечно-сосудистую систему.
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