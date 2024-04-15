Перечислены эффективные способы предотвращения переедания

Существует несколько стратегий, которые позволят вам легко контролировать свои привычки в еде и не допускать переедания.

Следите за жеванием. Легко есть много, когда продукты легко жуются. Цельную пищу в отличие от обработанной приходится пережёвывать дольше, и это хорошо. Также обращайте внимание на то, сколько времени вы тратите на жевание.

Сделайте ревизию. Подумайте, какие обычно вы продукты покупаете и почему именно их.

Замечайте свои поведенческие паттерны. Некоторые из нас «заедают» какие-либо эмоции или чувства. Попытайтесь понять, в каких ситуациях вы привыкли есть не потому, что голодны, а из-за определённых мыслей, окружающей обстановки и пр. Это поможет избегать таких триггеров в будущем.

Найдите новые привычки, которые помогут в достижении целей. Это могут быть различные виды активности, которые снижают уровень стресса.