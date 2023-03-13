Перечислены эфирные масла, которые помогают заснуть

Сон - это основа хорошего здоровья. Тем не менее девять из десяти человек страдают от проблем со сном. Причём, как показало одно исследование Puressentiel, пика эти проблемы достигают в 45-59 лет.

Но существуют эфирные масла, улучшающие сон. Например, это масло римской ромашки. Исследования показывают, что оно помогает людям лучше спать. Так, согласно одному исследованию, эфирное масло римской ромашки, которое наносилось на подушки, улучшило общее время сна. Таким же эффектом обладает смесь масел римской ромашки и лаванды.