Перечислены фрукты, в которых много белка

Вот какие фрукты содержат больше белка, чем остальные.

Гуава. Это фрукт на вкус острый и сладкий. Также он содержит клетчатку, витамин С. Из одной чашки гуавы вы получите 4,21 г белка.

Авокадо. Оно не сладкое и содержит много белка: 4,01 г в плоде массой 201 г. Кроме того, в авокадо много клетчатки, магния, фолиевой кислоты, витаминов С, Е.

Джекфрут. Самые крупные съедобные фрукты во всём мире. На чашку джефрута приходится 2,84 г белка.

Маракуйя. Обычно она используется для приготовления смузи и соков. В 100-граммовой порции маракуйи содержится 2,2 г белка.

Ежевика. Одна чашка сырой ежевики содержит 2 г белка, и это больше, чем в большинстве фруктов. Кроме того, эта ягода богата витаминами С и К, клетчаткой, марганцем.