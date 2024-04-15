Перечислены главные ошибки при создании выпечки

Перечислены главные ошибки при создании выпечкиСтарайтесь их избегать
Не разогревать духовку заранее. Если сразу же помещать в духовой шкаф продукт, то это может повлиять на его внешний вид, структуру и другие свойства.
Не распылять масло на сковороду и не смазывать её. Внимательно читайте рецепты и готовьте форму для выпечки в соответствии с ними.
Открывать духовку слишком рано. Не открывайте её, даже если хотите проверить готовность выпечки. Приток холодного воздуха в духовку приведёт к разрушению структуры любого теста или выпечки.
Неправильное использование таймера. Может быть полезно устанавливать личный таймер, помимо того, который в духовке. Всё потому, что изделия, которые находятся в духовке от 30 секунд до 1 минуты больше, могут быть идеальными или же перепечёнными. Время играет в этом важную роль.
Выпекание тёплого теста или теста комнатной температуры. Тесто для печенья и другой выпечки нужно охлаждать перед тем, как ставить его в духовку. Благодаря этому края печенья станут хрустящими, а корочка пирога сохранит форму.
Неправильное пользование конвекционными печами. У такой печи есть определённые ограничения, которые могут привести к очень распространённым ошибкам при выпечке. Например, в этой духовке нельзя выпекать торты, французское миндальное печенье. Кроме того, она сокращает время, необходимое для приготовления пищи.
Чрезмерное перемешивание ингредиентов. Если слишком сильно перемешивать тесто, оно может получиться крутым. В результате печенье у вас получится слишком слежавшимся, торты — слишком плотными, а тесто для пиццы или хлеба — слишком жёстким.
Использование слишком большого количества муки. Из-за этого выпечка у вас будет жёсткой, а не нежной и слоёной. Попробуйте для распределения муки по поверхности теста использовать сито с мелкой сеткой.
Неправильный тип дрожжей. Используйте именно те дрожжи, которые указаны в рецепте. Активированные дрожжи необходимо поместить в тёплую воду на 10−15 минут, прежде чем добавлять к остальным ингредиентам. Также будьте осторожны с тёплой водой, так как тесто поднимется намного быстрее.
Отказ от просеивания сухих ингредиентов. Из-за этого у вас могут образовываться комочки в выпечке.
Неправильные замеры. Взвешивайте все ингредиенты с помощью весов или мерных стаканчиков. Ещё лучше будет, если вы станете их измерять в граммах.
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