Перечислены главные ошибки при создании выпечки

Не разогревать духовку заранее. Если сразу же помещать в духовой шкаф продукт, то это может повлиять на его внешний вид, структуру и другие свойства.

Не распылять масло на сковороду и не смазывать её. Внимательно читайте рецепты и готовьте форму для выпечки в соответствии с ними.

Открывать духовку слишком рано. Не открывайте её, даже если хотите проверить готовность выпечки. Приток холодного воздуха в духовку приведёт к разрушению структуры любого теста или выпечки.

Неправильное использование таймера. Может быть полезно устанавливать личный таймер, помимо того, который в духовке. Всё потому, что изделия, которые находятся в духовке от 30 секунд до 1 минуты больше, могут быть идеальными или же перепечёнными. Время играет в этом важную роль.

Выпекание тёплого теста или теста комнатной температуры. Тесто для печенья и другой выпечки нужно охлаждать перед тем, как ставить его в духовку. Благодаря этому края печенья станут хрустящими, а корочка пирога сохранит форму.

Неправильное пользование конвекционными печами. У такой печи есть определённые ограничения, которые могут привести к очень распространённым ошибкам при выпечке. Например, в этой духовке нельзя выпекать торты, французское миндальное печенье. Кроме того, она сокращает время, необходимое для приготовления пищи.