Перечислены главные плюсы лайма для организма человека

Если вы станете регулярно есть лаймы, то вас ждёт следующее.

Предотвращение образования камней в почках. В цитрусовых, включая лайм, содержится умеренное количество цитрата. Это вещество естественным образом подавляет образование камней в почках. Сок лайма также помогает выводить из организма кальций через мочу.

Защита от H. Pylori. Helicobacter pylori (H. pylori) — это бактериальная инфекция, которая способна развиваться в кислой среде желудка. Цитрусовых есть множество биологически активных соединений, обладающих противовоспалительными, антиоксидантными и противораковыми свойствами.

Поддержание иммунитета. В лайме содержится большое количество витаминов, минералов и антиоксидантов, поддерживающих работу иммунной системы. К ним относятся фолиевая кислота, витамин С.