Перечислены главные преимущества для здоровья грецких орехов

Источник антиоксидантов. По сравнению с другими орехами в грецких больше всего антиоксидантов. Одно исследование показало, что богатые грецкими орехами блюда предотвращают окислительное повреждение «плохого» холестерина после приёма пищи. Из-за накопления вредного холестерина развивается атеросклероз.

Омега-3. В 28 г грецких орехов содержится 2,5 г омега-3. По данным Института медицины, достаточное потребление этого жира из грецких орехов — это примерно 1,1−1,6 г. Для этого достаточно съесть всего одну порцию грецких орехов. Научно доказано, что каждый грамм этого жира в сутки снижает вероятность смерти от болезней сердца на 10%.