Перечислены главные признаки нехватки железа в организме

Перечислены главные признаки нехватки железа в организмеПроверьте себя
Вы чувствуете себя уставшим. Этот симптом возникает из-за того, что организм использует железо для выработки гемоглобина (белка в эритроцитах, который позволяет им переносить кислород по организму). При низком уровне гемоглобина организму может быть трудно транспортировать достаточное количество кислорода к тканям и органам, что приводит к постоянному ощущению истощения.
У вас ложкообразные ногти. По-другому это называется койлонихией. В таком состоянии ногти становятся тонкими и вогнутыми.
Вам часто бывает холодно. Железо играет решающую роль в производстве гемоглобина, который нужен для транспортировки кислорода в организме и влияет на внутреннюю терморегуляцию.
У вас плохая успеваемость. В ходе одного исследования выяснилось, что средние баллы по математике были ниже у детей с дефицитом железа по сравнению с теми, кто имел нормальный уровень этого вещества.
Вы плохо спите. Нормальный уровень железа в организме способствует выработке серотонина и дофамина. Эти вещества нужны для регулирования циклов сна.
Вы испытываете тревогу. Железо имеет решающее значение для поддержания здоровья мозга, влияет на синтез нейромедиаторов и работу мозга.
Вам хочется есть лёд. Чаще всего тяга к веществам, не имеющим питательной ценности, проявляется у подростков и беременных женщин.
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