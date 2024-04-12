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Фитнес и здоровье
Опубликовано 12 апреля 2024, 05:15
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Перечислены главные признаки нехватки железа в организме

Проверьте себя
Всемирная организация здравоохранения признала железодефицитную анемию (ЖДА) наиболее распространённым дефицитом питательных веществ в мире. Известно, что от этой болезни страдают 30% населения. Вот как понять, что вы получаете недостаточно железа с продуктами питания.
Перечислены главные признаки нехватки железа в организме
© Harvard Health

Вы чувствуете себя уставшим. Этот симптом возникает из-за того, что организм использует железо для выработки гемоглобина (белка в эритроцитах, который позволяет им переносить кислород по организму). При низком уровне гемоглобина организму может быть трудно транспортировать достаточное количество кислорода к тканям и органам, что приводит к постоянному ощущению истощения.

У вас ложкообразные ногти. По-другому это называется койлонихией. В таком состоянии ногти становятся тонкими и вогнутыми.

Вам часто бывает холодно. Железо играет решающую роль в производстве гемоглобина, который нужен для транспортировки кислорода в организме и влияет на внутреннюю терморегуляцию.

У вас плохая успеваемость. В ходе одного исследования выяснилось, что средние баллы по математике были ниже у детей с дефицитом железа по сравнению с теми, кто имел нормальный уровень этого вещества.

Перечислены главные признаки нехватки железа в организме
© Photo: Shutterstock/fizkes. Design: Eat This, Not That!

Вы плохо спите. Нормальный уровень железа в организме способствует выработке серотонина и дофамина. Эти вещества нужны для регулирования циклов сна.

Вы испытываете тревогу. Железо имеет решающее значение для поддержания здоровья мозга, влияет на синтез нейромедиаторов и работу мозга.

Вам хочется есть лёд. Чаще всего тяга к веществам, не имеющим питательной ценности, проявляется у подростков и беременных женщин.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.