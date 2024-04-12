Перечислены главные признаки нехватки железа в организме

Вы чувствуете себя уставшим. Этот симптом возникает из-за того, что организм использует железо для выработки гемоглобина (белка в эритроцитах, который позволяет им переносить кислород по организму). При низком уровне гемоглобина организму может быть трудно транспортировать достаточное количество кислорода к тканям и органам, что приводит к постоянному ощущению истощения.

У вас ложкообразные ногти. По-другому это называется койлонихией. В таком состоянии ногти становятся тонкими и вогнутыми.

Вам часто бывает холодно. Железо играет решающую роль в производстве гемоглобина, который нужен для транспортировки кислорода в организме и влияет на внутреннюю терморегуляцию.

У вас плохая успеваемость. В ходе одного исследования выяснилось, что средние баллы по математике были ниже у детей с дефицитом железа по сравнению с теми, кто имел нормальный уровень этого вещества.