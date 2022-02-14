Перечислены главные симптомы рака глаза

Среди других симптомов - выпячивание одного из глаз либо припухлость на веке или в глазу, которая увеличивается в размерах.

Редким признаком считается боль в глазу или в области вокруг него.

Может сказываться рак и на зрении. Например, пациент может видеть всё в размытом виде либо замечать различные тени, волнистые линии, вспышки света.

При возникновении одного из этих симптомов нужно обратиться к врачу. Он проведёт обследование и выяснит, действительно ли у вас онкологическое заболевание. Дело в том, что перечисленные симптомы могут говорить и о других болезнях, связанных со зрением.

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