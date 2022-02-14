Перечислены главные симптомы рака глаза

Перечислены главные симптомы рака глазаО них рассказало британское издание Daily Express
Автор отмечает, что в Великобритании рак глаза - один из наименее распространённых видов рака. Тем не менее нужно внимательно следить за своим состоянием, чтобы не упустить возможные симптомы рака на ранних стадиях.
Признаки рака глаза связаны со зрением или с внешним видом глаз. Так, к примеру, на вероятность развития онкологического заболевания может указывать тёмное пятно на глазу, которое со временем становится только больше.
Среди других симптомов - выпячивание одного из глаз либо припухлость на веке или в глазу, которая увеличивается в размерах.
Редким признаком считается боль в глазу или в области вокруг него.
Может сказываться рак и на зрении. Например, пациент может видеть всё в размытом виде либо замечать различные тени, волнистые линии, вспышки света.
При возникновении одного из этих симптомов нужно обратиться к врачу. Он проведёт обследование и выяснит, действительно ли у вас онкологическое заболевание. Дело в том, что перечисленные симптомы могут говорить и о других болезнях, связанных со зрением.
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