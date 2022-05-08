Фитнес и здоровье
Вчера в 16:28
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Перечислены худшие продукты для фигуры

Скорее всего, вы и сами понимаете, что они вредны
«Ты то, что ты ешь», — известная крылатая фраза, которую используют и русскоязычные, и англоязычные люди. Эксперты утверждают, что доля правды в этой фразе есть. Еда влияет на то, как мы выглядим. И если вы хотите выглядеть лучше, то лучше не есть некоторые продукты.
Перечислены худшие продукты для фигуры
  1. Картофельные чипсы.

Исследование, опубликованное в журнале New England Journal of Medicine, показало, что картофельные чипсы заставляют набрать даже больше килограммов, чем сладкие напитки, переработанное мясо, красное мясо и другие продукты.

  1. Жареная курица.

Курица считается наболее здоровой альтернативой красному мясу, но если обвалять её в муке и обжарить во фритюре, можно получить одно из самых нездоровых блюд.

  1. Пончик, или донат.

Они содержат трансжиры, которые увеличивают уровень плохого холестерина.

  1. Помадка.

Нет, не губная, а сладкая. Она очень плохо влияет на здоровье печени.

  1. Мясные деликатесы.

Они содержат нитрат натрия, который может вызвать хроническое воспаление артерий.

  1. Картофель фри.

Особенно вреден с сырным соусом.

Перечислены худшие продукты для фигуры
  1. Напиток «Белый русский».

Сделанный из водки, ликёра и густых сливок напиток содержит почти 600 калорий и 16 граммов сахара.

  1. Консервированный суп.

Это один из американских символов культуры потребления, и для здоровья он опасен тем, что очень солёный.

  1. Маргарин.

Его потребление пачки увеличивает риск ишемической болезни сердца, поскольку маргарин содержит трансжиры.

  1. Хот-дог.

Его худшая часть — сосиска.

  1. Веган-бургер.

Эксперты пояснили, что в некоторые гамбургеры на растительной основе добавляется жир, и часто добавленный жир является насыщенным, который вреден.

Перечислены худшие продукты для фигуры
  1. Сухие завтраки.

В них содержится много углеводов и сахара.

  1. Медово-пшеничный хлеб.

Эксперты советуют есть только цельнозерновой хлеб.

  1. Бейгл.

Он быстро поднимет уровень сахара в крови, который затем столь же быстро упадет, что заставит вас хотеть есть ещё.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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