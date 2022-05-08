Перечислены худшие продукты для фигуры

Скорее всего, вы и сами понимаете, что они вредны

«Ты то, что ты ешь», — известная крылатая фраза, которую используют и русскоязычные, и англоязычные люди. Эксперты утверждают, что доля правды в этой фразе есть. Еда влияет на то, как мы выглядим. И если вы хотите выглядеть лучше, то лучше не есть некоторые продукты.