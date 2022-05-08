Перечислены худшие продукты для фигуры

Перечислены худшие продукты для фигурыСкорее всего, вы и сами понимаете, что они вредны
- Картофельные чипсы.
Исследование, опубликованное в журнале New England Journal of Medicine, показало, что картофельные чипсы заставляют набрать даже больше килограммов, чем сладкие напитки, переработанное мясо, красное мясо и другие продукты.
- Жареная курица.
Курица считается наболее здоровой альтернативой красному мясу, но если обвалять её в муке и обжарить во фритюре, можно получить одно из самых нездоровых блюд.
- Пончик, или донат.
Они содержат трансжиры, которые увеличивают уровень плохого холестерина.
- Помадка.
Нет, не губная, а сладкая. Она очень плохо влияет на здоровье печени.
- Мясные деликатесы.
Они содержат нитрат натрия, который может вызвать хроническое воспаление артерий.
- Картофель фри.
Особенно вреден с сырным соусом.
- Напиток «Белый русский».
Сделанный из водки, ликёра и густых сливок напиток содержит почти 600 калорий и 16 граммов сахара.
- Консервированный суп.
Это один из американских символов культуры потребления, и для здоровья он опасен тем, что очень солёный.
- Маргарин.
Его потребление пачки увеличивает риск ишемической болезни сердца, поскольку маргарин содержит трансжиры.
- Хот-дог.
Его худшая часть — сосиска.
- Веган-бургер.
Эксперты пояснили, что в некоторые гамбургеры на растительной основе добавляется жир, и часто добавленный жир является насыщенным, который вреден.
- Сухие завтраки.
В них содержится много углеводов и сахара.
- Медово-пшеничный хлеб.
Эксперты советуют есть только цельнозерновой хлеб.
- Бейгл.
Он быстро поднимет уровень сахара в крови, который затем столь же быстро упадет, что заставит вас хотеть есть ещё.
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