Перечислены лучшие добавки для снижения уровня гормона стресса

Триста Бест, доктор медицинских наук, зарегистрированный диетолог компании Balance One Supplements, назвала лучшие пищевые добавки для снижения уровня кортизола (гормона стресса).

Магний. Он помогает расслабиться и снизить уровень стресса. Кроме того, магний поддерживает работу мышц и нервов.

Ашвагандха. Это растение веками использовалось в аюрведической медицине для борьбы со стрессом. В качестве пищевой добавки оно повышает устойчивость к стрессу, способствует общему благополучию за счёт омолаживающих свойств.

Витамин C. Исследования показывают, что этот антиоксидант защищает клетки от окислительного стресса, вызванного кортизолом и другими гормонами.

Родиола розовая. Это растение тысячелетиями использовалось для снятия стресса и усталости.