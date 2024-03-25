Перечислены лучшие овощи для уменьшения воспаления

Шпинат. В нём много витаминов, А и С, а также антиоксидантов кверцетина и кемпферола. Они помогают бороться с воспалением.

Кале. Исследование 2023 года показало, что она может предотвратить воспаление кишечника и улучшить его состояние. Для этого в капусте кале содержатся антиоксиданты, минералы, клетчатка и витамины А, С и К.

Брокколи. Эта капуста считается отличным источником сульфорафана, то есть антиоксиданта, обладающего мощным противовоспалительным действием. Также она богата витаминами С и К, клетчаткой. Они, как показывают исследования, способны уменьшить воспаление и улучшить резистентность к инсулину.

Болгарский перец. Он содержит большое количество витаминов, А и С, антиоксидантов. Эти вещества уменьшают воспаление и защищают от дегенеративных заболеваний.

Помидоры. Они богаты ликопином — антиоксидантом с мощными противовоспалительными свойствами.