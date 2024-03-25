Перечислены лучшие овощи для уменьшения воспаления

Перечислены лучшие овощи для уменьшения воспаленияДобавьте их в свою диету
Шпинат. В нём много витаминов, А и С, а также антиоксидантов кверцетина и кемпферола. Они помогают бороться с воспалением.
Кале. Исследование 2023 года показало, что она может предотвратить воспаление кишечника и улучшить его состояние. Для этого в капусте кале содержатся антиоксиданты, минералы, клетчатка и витамины А, С и К.
Брокколи. Эта капуста считается отличным источником сульфорафана, то есть антиоксиданта, обладающего мощным противовоспалительным действием. Также она богата витаминами С и К, клетчаткой. Они, как показывают исследования, способны уменьшить воспаление и улучшить резистентность к инсулину.
Болгарский перец. Он содержит большое количество витаминов, А и С, антиоксидантов. Эти вещества уменьшают воспаление и защищают от дегенеративных заболеваний.
Помидоры. Они богаты ликопином — антиоксидантом с мощными противовоспалительными свойствами.
Морковь. Она является источником бета-каротина, который в организме превращается в витамин А. Известно, что он обладает противовоспалительными свойствами.
Свёкла. Обзор 2021 года показал, что в её состав входят соединения беталаины, которые уменьшают воспаление.
Чеснок. Как отмечается в обзоре 2020 года, чеснок содержит соединения серы и антиоксиданты. Все эти вещества могут помочь уменьшить воспаление и защитить от хронических заболеваний, в том числе от рака, болезней сердца.
Лук. Он содержит кверцетин, обладающий противовоспалительным действием. Также в луке есть витамин С, который уменьшает воспаление и поддерживает работу иммунной системы.
Сельдерей. Это низкокалорийный овощ, богатый антиоксидантами и противовоспалительными соединениями. Исследования демонстрируют, что сельдерей обладает противовоспалительными и противогрибковыми свойствами.
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