Перечислены лучшие привычки для поддержания мозга в хорошей форме с возрастом

Мозг обычно завершает своё развитие к 20 годам. После этого происходит постепенное замедление когнитивных функций. Поэтому так важно как можно раньше задуматься о поддержании здоровья мозга в норме.

Оставайтесь умственно активными. Существует такое понятие, как когнитивный резерв. Он представляет собой способность мозга адаптироваться к старению или болезни. Если у человека высокий когнитивный резерв, то даже если у него обнаруживаются некоторые биологические маркеры болезни Альцгеймера, вполне возможно, что он всё равно будет хорошо справляться с тестами на умственные способности, продуктивность. Помочь в этом могут такие виды деятельности, как чтение, игра на музыкальных инструментах или пение, решение сложных головоломок, изучение иностранного языка и путешествия.

Общайтесь. Социальная изоляция считается сновным фактором риска развития деменции. Об этом говорится в новом исследовании, проведённом учёными из Университета Гронингена. По возможности ищите себе компанию и общайтесь вживую.

Оставайтесь физически активными. Чем лучше состояние вашей сердечно-сосудистой системы, тем крепче и здоровее будет ваш мозг. Также малоподвижный образ жизни и ожирение связаны с более быстрым снижением когнитивных функций и повышенным риском возникновения деменции. Вы даже можете просто больше ходить, подниматься по лестнице и т. п.