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Фитнес и здоровье
Опубликовано 18 января 2024, 22:30
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Перечислены лучшие продукты – альтернативы сливочному маслу

Особенно актуально это для тех, кто любит выпечку
В сливочном масле в основном содержатся насыщенные жиры, которые повышают уровень «плохого» холестерина. Часто это масло используется для приготовления выпечки, поэтому если вы её регулярно едите, то лучше выбрать вместо него более полезный ингредиент.

Авокадо. Он имеет кремовую структуру и мягкий вкус, которые хорошо сочетаются со сладостью шоколада. Кроме того, в авокадо содержатся полезные для сердца жиры.

Оливковое масло. Это масло тоже полезно для сердца, так как содержит антиоксиданты. Вы можете заменить им сливочное масло в соотношении 1:1. Но помните, что оливковое масло обладает довольно сильным вкусом. Ещё одно полезное для сердца масло с нейтральным вкусом — масло канолы.

Масло авокадо. Вкус у него более нейтральный, чем у оливкового, но оно тоже благотворно влияет на сердце. Добавьте его в выпечку к сливочному маслу в соотношении 1:1.

Йогурт. Он обладает сливочной структурой и содержит к тому же порцию белка. Начните с замены половины масла в рецепте йогуртом, а другая половина должна остаться жирной: подойдёт, например, масло авокадо.

Перечислены лучшие продукты – альтернативы сливочному маслу
© Adobe Stock

Яблочное пюре. Благодаря ему вы сократите количество калорий и жира в рецепте. Заменить 1 стакан сливочного масла на ½ стакана яблочного пюре и ½ стакана масла.

Банановое пюре. Банан содержит калий, который положительно влияет на кровяное давление. Заменяйте бананами только половину сливочного масла: в соотношении 1:1.

Ореховое масло. Это отличный способ получить много клетчатки и белка. Замените им половину дозы сливочного масла.

Тыквенное пюре. 100-процентное пюре можно заменить сливочным маслом в соотношении 1:1.

Фасоль. Это может показаться странным, однако пюре из фасоли можно использовать для выпечки вместо сливочного масла. Так вы получите больше клетчатки и белка.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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