Перечислены лучшие продукты с большим количеством клетчатки для похудения

Семена чиа. В 85 г семян содержится 10 г клетчатки и 138 ккал. Размер порций в идеале должен составлять 1−2 столовые ложки (51 или 102 ккал соответственно).

Чечевица. Одна чашка приготовленной чечевицы содержит 16 г клетчатки. Причём как растворимой, так и нерастворимой.

Малина. В одной чашке малины — 8 г клетчатки. Также в ягодах в целом много антиоксидантов.

Коллард. Из одной чашки этой зелени вы получите 8 г клетчатки и 65 ккал. Известно, что эта капуста также богата антиоксидантами и витаминами К, С, А.

Артишоки. В одной средней порции этих продуктов — 7 г клетчатки. Исследования показали, что артишоки помогают регулировать уровень сахара в крови. При этом они содержат мало килокалорий, являются отличным источником витамина С и фолиевой кислоты.