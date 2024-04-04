Перечислены надёжные способы избавления от накопленного за зиму жира

Пересмотрите свои пищевые привычки. Будьте внимательны к тому, как вы едите. Медленный приём пищи поможет вам сразу же понять, когда вы уже наелись. Также вы можете есть недоминантной рукой либо отодвигать посуду после того, как кусочек еды попал вам в рот. Хорошо всё пережёвывайте, а после того, как проглотите пищу, подождите несколько секунд.

Больше двигайтесь. Если вы ведёте малоподвижный образ жизни, уделяйте движению хотя бы пять минут большую часть недели.

Отслеживайте свои привычки в еде и питье. Это позволит понять свои проблемы в питании.

Добавляйте больше белка в блюда и закуски. Благодаря ему вы будете чувствовать себя более сытым.

Пейте достаточно воды. Она поддерживает обмен веществ, помогает превращать еду в топливо, увлажняет суставы, облегчает движение и пр.

Выбирайте напитки с умом. Лучше откажитесь от газировки, сладкого чая, кофейных напитков, сока. В них обычно много сахара и калорий.

Ешьте много клетчатки. Она помогает улучшить пищеварение, питает бактерии в кишечнике. Также клетчатка насыщает, предотвращает тягу к вредной пище. Выбирайте продукты, содержащие не менее 3 г клетчатки.