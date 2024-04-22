Перечислены научно обоснованные способы снижения уровня стресса

Сосредоточьтесь на более здоровой пище. Избегайте продуктов с высокой степенью переработки и вместо этого как можно чаще выбирайте пищу, которая состоит из одного какого-то ингредиента. Учёные обнаружили связь между диетой с высоким гликемическим индексом (к таким продуктам относятся сладкие напитки, рафинированные углеводы и фастфуд) и повышенным уровнем кортизола. Другое исследование обнаружило связь между употреблением высококалорийной пищи и быстрым повышением уровня кортизола, а ещё одно — между ограничением калорий и повышенным уровнем этого гормона.

Двигайтесь. Всё, что заставляет вас двигаться, ценно для здоровья. Это может быть ходьба, йога, HIIT или кроссфит.

Пишите о своих неудачах. Одно исследование показало, что когда люди писали о прошлом негативном опыте до того, как столкнулись с новым стрессором, то их уровень кортизола снижался по сравнению с теми, кто не писал ничего.

Медитируйте. Эта практика может помочь снизить уровень кортизола в долгосрочной перспективе. Имеющиеся данные подтверждают, что такая привычка повышает устойчивость к неопределённости, тревоге и неожиданностям. Эффективно снижает уровень стресса медитация осознанности.