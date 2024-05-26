Перечислены научные открытия, которые помогут замедлить или обратить вспять старение

Диетические ограничения. Учёный Клайв Маккей обнаружил, что крысы, которых кормят значительно меньше обычного, могут жить намного дольше, чем их сородичи, чья еда не нормируется. Также они дольше оставались молодыми и здоровыми. Правда, всё ещё неясно, работает ли это у людей. Сейчас эксперты работают над созданием препаратов-миметиков диетических ограничений, такими как рапамицин или метформин. Они способны имитировать эффект потребления человеком меньшего количества еды, не вызывая постоянные приступы голода.

"Незначительное старение". Риск смерти людей удваивается каждые восемь лет. При этом у некоторых животных есть так называемое незначительное старение. Это когда риск смерти не зависит от того, сколько им лет. То есть они как будто не стареют.

Признаки старения. Сейчас наконец появилось научное согласие относительно того, что вызывает старение.

Теломераза. С течением жизни теломеры становятся короче, а люди с более короткими для своего возраста теломерами подвергаются повышенному риску возникновения заболеваний в старости и умирают раньше, чем люди с более длинными. Однако фермент под названием «теломераза» может удлинить теломеры.

Омоложение тимуса. Этот орган отвечает за выработку иммунных клеток. С возрастом мы становимся более восприимчивыми к инфекциям именно из-за ухудшения его работы. Тем не менее у учёных есть множество идей, как это исправить: от генной терапии и стволовых клеток до гормонов и лекарств.