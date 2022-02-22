Перечислены неочевидные причины ожирения

В первую очередь, специалист вспомнила генетику. По её словам, если у родителей есть лишний вес, то вероятность его появления у их детей больше, чем у других.

Также на набор веса влияют стрессовые факторы. Некоторые люди нередко «заедают» стресс. Иногда человек и вовсе не замечает, что переедает высококалорийными продуктами.

Третья неочевидная причина — нарушения сна и биоритмов. Вырабатывающийся во сне мелатонин подавляет выработку кортизола — гормона стресса, который способствует синтезу жира.

Также Михалева заявила, что ожирение может развиться у людей, которые с какого-то периода своей жизни начали контролировать вес и периодически соблюдать диеты. Иногда соблюдение низкокалорийной диеты может привести к снижению обмена веществ.

Помимо этого, стоит следить за перекусами — они тоже могут быть незаметной причиной набора веса.