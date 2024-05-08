Перечислены основные преимущества яичных белков для здоровья

Увеличение мышечной массы и силы. При ежедневном употреблении в течение восьми недель яичных белков, ферментированных молочной кислотой (что сделало их приятнее на вкус), в сочетании с регулярными физическими упражнениями у женщин старше 55 лет заметно увеличилась мышечная масса рук и ног. Также это позволило увеличить мышечную силу при разгибании коленей. Правда, некоторые исследования демонстрируют, что цельный яичный белок вместе с желтком даже в плане увеличения мышечной массы и силы эффективнее.

Уменьшение висцерального жира. Исследование с участием 37 взрослых, имеющих индекс массы тела 25 или выше, показало, что яичные белки, ферментированные в молочной кислоте (эквивалентно 8 г яичных белков в день), при употреблении ежедневно в течение 12 недель помогли заметно уменьшить количество висцерального жира (жира вокруг органов) и улучшили соотношение висцерального и подкожного жира (жира под кожей).