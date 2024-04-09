Перечислены основные признаки проблем с кишечником

У вас запор. Исправить это можно при помощи пробиотиков. Ваш лечащий врач поможет определить, какой пробиотический штамм подходит для возобновления работы кишечника.

У вас понос. Диарея — стандартный предвестник дисбактериоза. Исследования показывают при этом, что правильные пробиотики хорошо лечат хроническую и острую диарею.

У вас изжога. Она может быть признаком плохого здоровья кишечника.

У вас проблемы с кожей. Согласно исследованию из журнала Microorganisms, несбалансированный микробиом связан с изменённым иммунным ответом, способным вызвать прыщи, атопический дерматит, псориаз, перхоть и рак кожи.

У вас развилась пищевая чувствительность или непереносимость. Непереносимость лактозы можно смягчить при помощи лечения пробиотиками.