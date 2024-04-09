Перечислены основные признаки проблем с кишечником

Перечислены основные признаки проблем с кишечникомПроверьте себя
У вас запор. Исправить это можно при помощи пробиотиков. Ваш лечащий врач поможет определить, какой пробиотический штамм подходит для возобновления работы кишечника.
У вас понос. Диарея — стандартный предвестник дисбактериоза. Исследования показывают при этом, что правильные пробиотики хорошо лечат хроническую и острую диарею.
У вас изжога. Она может быть признаком плохого здоровья кишечника.
У вас проблемы с кожей. Согласно исследованию из журнала Microorganisms, несбалансированный микробиом связан с изменённым иммунным ответом, способным вызвать прыщи, атопический дерматит, псориаз, перхоть и рак кожи.
У вас развилась пищевая чувствительность или непереносимость. Непереносимость лактозы можно смягчить при помощи лечения пробиотиками.
Вы сильно устаёте. Исследование 2022 года, опубликованное в журнале Nutrients, показало, что даже молодые здоровые взрослые могут испытывать усталость, если у них проблемы с кишечником.
У вас болит живот. Люди с синдромом раздражённого кишечника (СРК) и функциональной диспепсией (ФД) часто испытывают боли в желудке.
Вы набираете вес. Научно доказано, что микробиом влияет на метаболизм питательных веществ и расход энергии. Это два основных компонента, связанных с управлением весом.
У вас вздутие живота. Чрезмерное вздутие может быть результатом избыточного бактериального роста в тонком кишечнике или синдрома раздражённого кишечника.
Вы плохо спите. Плохой сон может негативно повлиять на микробиом, что, в свою очередь, приводит к ещё большему недосыпу.
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