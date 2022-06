Перечислены побочные эффекты приёма пищевых добавок после 50 лет

Можно навредить здоровью

У людей в возрасте может возникнуть соблазн приобрести безрецептурные добавки, чтобы предотвратить развитие заболеваний. Однако некоторые из них могут нанести вред организму. Издание Eat this, not that перечислило такие добавки.