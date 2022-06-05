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Перечислены побочные эффекты приёма пищевых добавок после 50 лет

Можно навредить здоровью
У людей в возрасте может возникнуть соблазн приобрести безрецептурные добавки, чтобы предотвратить развитие заболеваний. Однако некоторые из них могут нанести вред организму. Издание Eat this, not that перечислило такие добавки.
Перечислены побочные эффекты приёма пищевых добавок после 50 лет
  1. Кальций.

Кальций помогает предотвратить остеопороз, но добавки с ним могут быть опасны: исследования показывают, что приём слишком большого их количества может увеличить риск сердечного приступа и инсульта.

  1. Зверобой.

Его иногда используют для лечения депрессии, но он может плохо взаимодействовать с лекарствами, отпускаемыми по рецепту. Он может ослабить действие антидепрессантов, противозачаточных таблеток, циклоспорина, дигоксина, лекарств от ВИЧ, рака и др.

  1. Гинкго билоба.

Его применяют для лечения возрастной потери памяти, но это ещё одна добавка, которая может вызвать серьёзные проблемы с приемом рецептурных препаратов. «Экстракты чеснока, имбиря или гинкго потенциально могут взаимодействовать с препаратами, разжижающими кровь, и повышать риск кровотечения», — рассказали специалисты.

  1. Железо.

Слишком большое количество железа токсично. Оно мешает нормальным функциям организма, а также выработке гормонов.

  1. Витамин E.

Пациентам, которые находятся под медицинским наблюдением по поводу проблем с сердцем, настоятельно не рекомендуется принимать витамин Е.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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