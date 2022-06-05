Перечислены побочные эффекты приёма пищевых добавок после 50 лет

Кальций.

Кальций помогает предотвратить остеопороз, но добавки с ним могут быть опасны: исследования показывают, что приём слишком большого их количества может увеличить риск сердечного приступа и инсульта.

Зверобой.

Его иногда используют для лечения депрессии, но он может плохо взаимодействовать с лекарствами, отпускаемыми по рецепту. Он может ослабить действие антидепрессантов, противозачаточных таблеток, циклоспорина, дигоксина, лекарств от ВИЧ, рака и др.

Гинкго билоба.

Его применяют для лечения возрастной потери памяти, но это ещё одна добавка, которая может вызвать серьёзные проблемы с приемом рецептурных препаратов. «Экстракты чеснока, имбиря или гинкго потенциально могут взаимодействовать с препаратами, разжижающими кровь, и повышать риск кровотечения», — рассказали специалисты.

Железо.

Слишком большое количество железа токсично. Оно мешает нормальным функциям организма, а также выработке гормонов.

Витамин E.

Пациентам, которые находятся под медицинским наблюдением по поводу проблем с сердцем, настоятельно не рекомендуется принимать витамин Е.

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