Перечислены побочные эффекты употребления пива

По словам экспертов, пиво может быть не только вредным. Из него человек вполне может получить питательные вещества, так как напиток изготавливается из злаков, содержащих полифенолы. Но злоупотреблять пивом, конечно, не полезно.

Как отметили специалисты, если вы постоянно пьёте данный напиток, ваше кровяное давление, скорее всего, повысится. Кроме того, пиво может вызвать газообразование и расстройство желудка. Это потому, что оно сделан из ячменя или пшеницы, которые содержат глютен, а если у вас есть проблемы с его перевариванием, то лучше пиво не пить.

Отмечается также, что этот напиток калорийный, а значит может привести к набору веса. Ещё с ним получится потреблять много углеводов, но мало клетчатки. Помимо этого, эксперты предупредили, что чрезмерное употребление алкоголя, в том числе пива, может привести к серьёзным проблемам, таким как болезни сердца, печени и некоторые виды рака.