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Перечислены полезные для здоровья свойства кожуры

Она содержит множество полезных для организма веществ
Кожуру, оставшуюся от фруктов или овощей, тоже можно использовать для поддержания здоровья. О том, какие способы её применения есть, рассказало издание Al Ittihad.
Перечислены полезные для здоровья свойства кожуры

СМИ Al Ittihad назвало 11 продуктов, в кожуре которых находится большое количество полезных веществ. Однако употреблять в пищу можно кожуру только некоторых овощей и фруктов.

  1. Апельсин. Их кожура положительно воздействует на организм и обладает антиоксидантными, противовоспалительными и другими полезными свойствами. Также способствует снижению риска развития рака, диабета, атеросклероза, гиперлипидемии. Варианты использования: в качестве добавки для чая, одного из ингредиентов маски для лица (только необходимо кожуру высушить и измельчить), мази для кожи (втирают для того, чтобы избежать комариных укусов).
  1. Яблоко. Кожура яблок оказывает антиоксидантное действие. Помогает предупредить возникновение некоторых острых и хронических заболеваний. Используется следующим образом: для создания яблочного уксуса, напитков (коктейлей, смузи), изготовления освежителя воздуха с антибактериальным эффектом, в качестве маски для лица (перед этим кожуру измельчают).
  1. Лимон. В кожуре лимонов много витамина С, флавоноидов. Она может применяться как добавка в чай, очищающее кожу и осветляющее зону подмышек средство, препарат для лечения различных инфекций кожи головы.
  1. Банан. Их кожура позволяет предотвратить многие заболевания. Также она положительно влияет на работу ЖКТ, содержит антиоксиданты. Используется для создания крема (лечит кожные заболевания), специального средства для волос, средства для отбеливания зубов, а также для облегчения зуда, устранения последствий укусов насекомых, солнечных ожогов.
  1. Гранат. "Кожица" фрукта способствует профилактике рака, нейродегенеративных заболеваний, иммунодефицита, остеопороза и является антиоксидантом. Её добавляют в чай, в тесто (для приготовления хлеба). С добавлением гранатового масла (из кожуры граната) создаётся лосьон для лица. Помимо этого, из кожуры изготавливается средство, предотвращающее выпадение волос.
  1. Баклажан. Кожура баклажана полезна при профилактике риска развития рассеянного склероза, диабета, ожирения, метаболического синдрома, повышенного артериального давления. Добавляется она в пищу: можно жарить или просто класть к овощам. Сок из кожуры способен вылечить солнечные ожоги, а в высушенном и измельчённом виде она наносится на жирную кожу (перед этим нужно смешать "шкурку" баклажана с молоком).
Перечислены полезные для здоровья свойства кожуры
  1. Картофель. Вещества, содержащиеся в кожуре картошки, предотвращают рак, сердечно-сосудистые заболевания, бактериальные инфекции, помогают снизить вес и заживить раны. Используется кожура для лечения ожогов, ускорения процесса заживления различных ран, осветления кожи.
  1. Томат. Его кожура снижает риск развития рака, сердечных заболеваний, восстанавливает повреждённые участки кожи. Её можно добавлять в салаты, пасту, супы, бульоны (перед этим необходимо обжарить на сковороде), применять как антипаразитарное средство (но заранее высушить и измельчить), средство для быстрого заживления ран.
  1. Огурец. Благодаря употреблению в пищу кожуры можно поддерживать в здоровом состоянии кости, мышцы, кожу и глаза. Её можно жарить и добавлять в салаты или в свежем виде к сокам. А если растереть её, то получится маска для лица.
  1. Лук. Кожура снижает вероятность возникновения сердечных, нейродегенеративных заболеваний, а также ожирения. Добавляется к блюдам (в супы, бульоны, рис; также в хлеб - как один из ингредиентов), а также может применяться в варёном (лечит спазмы, боль, бессонницу) и замоченном (в качестве краски для волос, лосьона для кожи, предотвращающего зуд) виде для разных целей.
  1. Морковь. Содержащиеся в кожуре ниацин и витамин С предотвращают вероятность развития онкологических заболеваний. Добавляется она в пищу: например, в супы и бульоны. Также используется как один из ингредиентов фруктовых соков, выпечки, конфет, солений. Есть кожура и в морковных чипсах.

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