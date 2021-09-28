Перечислены полезные для здоровья свойства кожуры

Фитнес и здоровье
Сегодня в 14:06
3 мин.
Перечислены полезные для здоровья свойства кожурыОна содержит множество полезных для организма веществ
Кожуру, оставшуюся от фруктов или овощей, тоже можно использовать для поддержания здоровья. О том, какие способы её применения есть, рассказало издание Al Ittihad.
СМИ Al Ittihad назвало 11 продуктов, в кожуре которых находится большое количество полезных веществ. Однако употреблять в пищу можно кожуру только некоторых овощей и фруктов.
- Апельсин. Их кожура положительно воздействует на организм и обладает антиоксидантными, противовоспалительными и другими полезными свойствами. Также способствует снижению риска развития рака, диабета, атеросклероза, гиперлипидемии. Варианты использования: в качестве добавки для чая, одного из ингредиентов маски для лица (только необходимо кожуру высушить и измельчить), мази для кожи (втирают для того, чтобы избежать комариных укусов).
- Яблоко. Кожура яблок оказывает антиоксидантное действие. Помогает предупредить возникновение некоторых острых и хронических заболеваний. Используется следующим образом: для создания яблочного уксуса, напитков (коктейлей, смузи), изготовления освежителя воздуха с антибактериальным эффектом, в качестве маски для лица (перед этим кожуру измельчают).
- Лимон. В кожуре лимонов много витамина С, флавоноидов. Она может применяться как добавка в чай, очищающее кожу и осветляющее зону подмышек средство, препарат для лечения различных инфекций кожи головы.
- Банан. Их кожура позволяет предотвратить многие заболевания. Также она положительно влияет на работу ЖКТ, содержит антиоксиданты. Используется для создания крема (лечит кожные заболевания), специального средства для волос, средства для отбеливания зубов, а также для облегчения зуда, устранения последствий укусов насекомых, солнечных ожогов.
- Гранат. "Кожица" фрукта способствует профилактике рака, нейродегенеративных заболеваний, иммунодефицита, остеопороза и является антиоксидантом. Её добавляют в чай, в тесто (для приготовления хлеба). С добавлением гранатового масла (из кожуры граната) создаётся лосьон для лица. Помимо этого, из кожуры изготавливается средство, предотвращающее выпадение волос.
- Баклажан. Кожура баклажана полезна при профилактике риска развития рассеянного склероза, диабета, ожирения, метаболического синдрома, повышенного артериального давления. Добавляется она в пищу: можно жарить или просто класть к овощам. Сок из кожуры способен вылечить солнечные ожоги, а в высушенном и измельчённом виде она наносится на жирную кожу (перед этим нужно смешать "шкурку" баклажана с молоком).
- Картофель. Вещества, содержащиеся в кожуре картошки, предотвращают рак, сердечно-сосудистые заболевания, бактериальные инфекции, помогают снизить вес и заживить раны. Используется кожура для лечения ожогов, ускорения процесса заживления различных ран, осветления кожи.
- Томат. Его кожура снижает риск развития рака, сердечных заболеваний, восстанавливает повреждённые участки кожи. Её можно добавлять в салаты, пасту, супы, бульоны (перед этим необходимо обжарить на сковороде), применять как антипаразитарное средство (но заранее высушить и измельчить), средство для быстрого заживления ран.
- Огурец. Благодаря употреблению в пищу кожуры можно поддерживать в здоровом состоянии кости, мышцы, кожу и глаза. Её можно жарить и добавлять в салаты или в свежем виде к сокам. А если растереть её, то получится маска для лица.
- Лук. Кожура снижает вероятность возникновения сердечных, нейродегенеративных заболеваний, а также ожирения. Добавляется к блюдам (в супы, бульоны, рис; также в хлеб - как один из ингредиентов), а также может применяться в варёном (лечит спазмы, боль, бессонницу) и замоченном (в качестве краски для волос, лосьона для кожи, предотвращающего зуд) виде для разных целей.
- Морковь. Содержащиеся в кожуре ниацин и витамин С предотвращают вероятность развития онкологических заболеваний. Добавляется она в пищу: например, в супы и бульоны. Также используется как один из ингредиентов фруктовых соков, выпечки, конфет, солений. Есть кожура и в морковных чипсах.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.