Перечислены полезные для здоровья свойства кожуры

Она содержит множество полезных для организма веществ

Кожуру, оставшуюся от фруктов или овощей, тоже можно использовать для поддержания здоровья. О том, какие способы её применения есть, рассказало издание Al Ittihad.