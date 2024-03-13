Перечислены полезные для здоровья ультраобработанные продукты

Хлеб. Приготовленный из цельного зерна — один из самых полезных для организма продуктов. Исследования показывают, что диета с высоким содержанием цельнозерновых продуктов может помочь предотвратить развитие диабета 2 типа, болезней сердца и возникновение инсульта.

Консервированные супы. Существуют варианты, в которых мало натрия и много белка.

Батончики мюсли. Когда в них мало подсластителей и много овса, они становятся полезными. На этикетке с батончиком должно быть указано, что в нём 7 г или меньше сахара.

Коктейли. В некоторых из них бывает меньше сахара и калорий, чем обычно.