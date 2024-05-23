Перечислены причины боли в животе у детей

Во-первых, нужно сказать, что боли в животе — это не редкость. По данным Cedars-Sinai, около трети детей в какой-то момент жалуются на постоянные боли в животе.

Доктор Дэвид Зиринг отметил, что ребёнка стоит вести к врачу, когда он в течение более двух недель жалуется на любой из этих симптомов: боли, спазмы, вздутие живота, газы либо тошноту. Неотложной ситуация становится, когда у него наблюдается аномальное снижение веса, потеря аппетита, необъяснимая лихорадка, рвота, диарея, кровь в стуле или боли в суставах.