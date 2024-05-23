Перечислены причины боли в животе у детей

Перечислены причины боли в животе у детейЧто, если она не проходит?
Во-первых, нужно сказать, что боли в животе — это не редкость. По данным Cedars-Sinai, около трети детей в какой-то момент жалуются на постоянные боли в животе.
Доктор Дэвид Зиринг отметил, что ребёнка стоит вести к врачу, когда он в течение более двух недель жалуется на любой из этих симптомов: боли, спазмы, вздутие живота, газы либо тошноту. Неотложной ситуация становится, когда у него наблюдается аномальное снижение веса, потеря аппетита, необъяснимая лихорадка, рвота, диарея, кровь в стуле или боли в суставах.
Важно узнать, где именно ребёнок ощущает боль. Если она ближе к пупку, то, возможно, это не что-то серьёзное. Однако чем дальше от пупка она находится, тем опаснее она может быть.
У до 95% детей с постоянной болью в животе диагностируют функциональную боль в животе. Причём это может включать синдром раздражённого кишечника.
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