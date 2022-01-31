Перечислены признаки повышенного уровня холестерина

Фитнес и здоровье
Сегодня в 18:27
1 мин.
Перечислены признаки повышенного уровня холестеринаНа ногах
Эксперты перечислили признаки повышенного уровня холестерина. Они появляются на ногах.
Как пишет «РИА Новости», которое перевело материал The Sun, если вы заметили, что ногти на ногах стали хрупкими или замедлился их рост, но при этом никаких других изменений в образе жизни не произошло, это повод провериться. Причиной такому может быть затрудненное поступление к ногам крови из-за высокого уровня холестерина.
Другой возможный признак — изменение внешнего вида кожи. Если есть заболевания периферических сосудов замедляется рост волос на ногах, бледнеет или синеет кожа, появляются незаживающие раны или язвы, ногти становятся толстыми и непрозрачными, мышцы немеют и тяжелеют.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения по поводу здоровья посоветуйтесь со специалистом.
Источник: РИА Новости