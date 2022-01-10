Перечислены продукты, без которых организм быстрее стареет

Диетолог утверждает, что для сохранения качества кожи важен сбалансированный рацион. Она советует обратить внимание на рыбу. «Это источник полноценного белка, полиненасыщенных жирных кислот и микроэлементов. Рекомендуется употреблять не менее двух-трех порций по 110-140 граммов в неделю. Идеально, если одна из этих порций будет жирной рыбой», — рассказала Коновалова.

Помимо рыбы следует есть овощи и фрукты. Они являются источником витаминов, микроэлементов, клетчатки. «Старайтесь ежедневно употреблять не менее пяти-шести порций. Добавляйте в рацион и орехи, семена, которые богаты полиненасыщенными жирными кислотами и микроэлементами. Это высококалорийные продукты, поэтому достаточно съедать не более 20-30 граммов в день», — подытожила специалист.