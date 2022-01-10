Перечислены продукты, без которых организм быстрее стареет

Перечислены продукты, без которых организм быстрее стареетПро них не стоит забывать зимой
Диетолог утверждает, что для сохранения качества кожи важен сбалансированный рацион. Она советует обратить внимание на рыбу. «Это источник полноценного белка, полиненасыщенных жирных кислот и микроэлементов. Рекомендуется употреблять не менее двух-трех порций по 110-140 граммов в неделю. Идеально, если одна из этих порций будет жирной рыбой», — рассказала Коновалова.
Помимо рыбы следует есть овощи и фрукты. Они являются источником витаминов, микроэлементов, клетчатки. «Старайтесь ежедневно употреблять не менее пяти-шести порций. Добавляйте в рацион и орехи, семена, которые богаты полиненасыщенными жирными кислотами и микроэлементами. Это высококалорийные продукты, поэтому достаточно съедать не более 20-30 граммов в день», — подытожила специалист.