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Фитнес и здоровье
Опубликовано 29 января 2024, 22:30
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Перечислены продукты, которые лучше всего есть при проблемах с желудком

Они будут полезны также при отравлении
Как правило, самые лёгкие для переваривания продукты содержат мало жиров и пищевых волокон. Также они обычно имеют более мягкий вкус. Вот что лучше всего есть при расстройстве желудка или других подобных проблемах.

Изделия из белой муки. Это белый рис, белый хлеб и белые макароны. Они не содержат клетчатки, поэтому легче перевариваются.

Очищенные, консервированные или вяленые фрукты. Это дыня, спелые бананы, а также яблоки и груши без кожуры. Хорошим вариантом станут также консервированные персики, вяленые сливы. Также при покупке консервированных фруктов ищите такие, которые продаются в воде, а не в сиропе.

Приготовленные овощи. Легко усваиваются такие овощи, как кабачки, шпинат, картофель без кожуры, свёкла, зелёная фасоль, морковь.

Перечислены продукты, которые лучше всего есть при проблемах с желудком
© HARALD WALKER / STOCKSY

Мягкие белки. В качестве примеров можно назвать нежирный мясной фарш, яичницу-болтунью, ореховое масло, мягкий тофу-омлет.

Супы, смузи и пюре. Например, вы можете съесть капусту не в сыром виде, а в супе.

Что касается молочных продуктов, то если у вас нет непереносимости лактозы, то выбирайте те из них, что содержат мало жира. Они обычно усваиваются легче.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.