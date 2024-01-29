Перечислены продукты, которые лучше всего есть при проблемах с желудком

Перечислены продукты, которые лучше всего есть при проблемах с желудкомОни будут полезны также при отравлении
Изделия из белой муки. Это белый рис, белый хлеб и белые макароны. Они не содержат клетчатки, поэтому легче перевариваются.
Очищенные, консервированные или вяленые фрукты. Это дыня, спелые бананы, а также яблоки и груши без кожуры. Хорошим вариантом станут также консервированные персики, вяленые сливы. Также при покупке консервированных фруктов ищите такие, которые продаются в воде, а не в сиропе.
Приготовленные овощи. Легко усваиваются такие овощи, как кабачки, шпинат, картофель без кожуры, свёкла, зелёная фасоль, морковь.
Мягкие белки. В качестве примеров можно назвать нежирный мясной фарш, яичницу-болтунью, ореховое масло, мягкий тофу-омлет.
Супы, смузи и пюре. Например, вы можете съесть капусту не в сыром виде, а в супе.
Что касается молочных продуктов, то если у вас нет непереносимости лактозы, то выбирайте те из них, что содержат мало жира. Они обычно усваиваются легче.
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