Перечислены продукты, которые лучше всего есть при проблемах с желудком

Изделия из белой муки. Это белый рис, белый хлеб и белые макароны. Они не содержат клетчатки, поэтому легче перевариваются.

Очищенные, консервированные или вяленые фрукты. Это дыня, спелые бананы, а также яблоки и груши без кожуры. Хорошим вариантом станут также консервированные персики, вяленые сливы. Также при покупке консервированных фруктов ищите такие, которые продаются в воде, а не в сиропе.

Приготовленные овощи. Легко усваиваются такие овощи, как кабачки, шпинат, картофель без кожуры, свёкла, зелёная фасоль, морковь.